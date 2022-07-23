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1 час назад

Евро сдал свои позиции перед юанем на Мосбирже

Илья Родин

Китайский юань «вырвался» на второе место после доллара по объемам торгов с поставкой «завтра» на Московской бирже. Европейская валюта опустилась на третье место. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Евро сдал свои позиции перед юанем на Мосбирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что объем торгов по юаню составил 52, 8 млрд рублей. По евро он оказался значительно меньше, порядка 41 млрд. Аналитики фиксируют этот тренд второй день подряд.

По мнению аналитиков, на рост интереса к юаню влияют различные факторы. Среди них введение большого количества ограничительных мер против России, действия кредитных организаций по девалютизации. Кроме того, инвесторы ожидают запуск нового бюджетного правила.

Эксперт УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев полагает, что в текущей ситуации совершенно «естественно» приобретать юани. Он считает, что объемы торгов этой валютой будет зависеть от того, будет ли внешняя торговля переведена на юани, а также от «интереса инвесторов к инвалютным сбережениям».

Рынки,Виктор Тунев,Ингосстрах-Инвестиции,Коммерсант,Московская биржа,
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