Евро сдал свои позиции перед юанем на Мосбирже

Китайский юань «вырвался» на второе место после доллара по объемам торгов с поставкой «завтра» на Московской бирже. Европейская валюта опустилась на третье место. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что объем торгов по юаню составил 52, 8 млрд рублей. По евро он оказался значительно меньше, порядка 41 млрд. Аналитики фиксируют этот тренд второй день подряд.

По мнению аналитиков, на рост интереса к юаню влияют различные факторы. Среди них введение большого количества ограничительных мер против России, действия кредитных организаций по девалютизации. Кроме того, инвесторы ожидают запуск нового бюджетного правила.