Курсу доллара предрекли падение из-за Китая

Курс доллара к концу года может заметно ослабеть на международной арене из-за того, что Китай, а также другие страны мира начали избавляться от ценных бумаг, номинированных в американской валюте. Как пояснил «Свободной прессе» доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко, эти процессы затронут и Россию, но в меньшей степени, поэтому курс рубля не так пострадает.

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«С начала президентства Джо Байдена правительство США активно компенсировало нехватку ресурсов за счёт увеличения госдолга, который с 2020 вырос на 7 трлн. долларов и достиг 30,6 трлн. долларов. Крупнейшими иностранными держателями госдолга США являются Япония и Китай, на долю которых приходится порядка 25%. Однако текущие показатели американской инфляции и характер внешней санкционной политики, игнорирующий внешние обязательства, привели к падению цен на государственные долговые бумаги США. В связи с этим Китай прекратил наращивать портфель инвестиций в американский госдолг и начал продажу накопленных государственных бумаг США», - говорит эксперт.

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По словам Пелешенко, при сохранении динамики Китай полностью избавится от государственных бумаг США уже к началу следующего года, вбив таким образом клин в американскую экономику, и без того страдающую от инфляции. Если китайскому примеру последуют остальные страны БРИКС, то уже к зиме США столкнётся с существенным дефицитом бюджета и ослаблением доллара.

Как отмечает экономист, Российская Федерация последние 10 лет также активно наращивала объем государственного внешнего долга, который в иностранной валюте вырос более чем в 19 раз, достигнув пика в 20 млрд. долларов на начало года. На текущий момент он сокращается и составляет 18,8 млрд. долларов, что говорит о том, что инвесторы также отказываются и от российских государственных бумаг, и это в целом также негативно отразится на рубле.