На Украине назвали сроки для вывоза зерна по "продуктовой сделке"

Экономический советник Зеленского Олег Устиненко назвал сроки для вывоза украинского зерна в рамках «продуктовой сделки». По его расчетам потребуется около 8-9 месяцев, сообщает РИА Новости.

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«Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 миллионов тонн зерна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев», - сказал Устиненко.

По его словам, на Украине сейчас находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн нового урожая.

Общей стоимость зерна составляет более 10 миллиардов долларов.

Устиненко добавил, что если порты не заработают, на вывоз всего зерна потребуется до двух лет.

В Стамбуле 22 июля был заключена сделка, подписанная Россией, Турцией, Украиной и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, контролируемых Киевом.