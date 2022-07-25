Рубль снизился к доллару

На открытии торгов в понедельник курс доллара повышается на 7 копеек, до 57,69 рубля, курс евро, напротив, падает на 39 копеек, до 58 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи демонстрирует рост на 0,15%, индекс РТС - падение на 0,59%.

Совет директоров Банка России 22 июля объявил о снижении ключевой ставки на 150 б.п., до 8,00% годовых. Центробанк указал на снижении годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). Отмечается, что на 15 июля она снизилась до 15,5%.

После оглашения данного решения доллар и евро поднялись выше 58 рублей.