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1 час назад

Рубль продолжил снижение к доллару и евро

Лера Букина

На утренних торгах в понедельник российская валюта теряет позиции к основным иностранным валютам. По состоянию на 11:19 мск курс американской валюты повышается на 24 копейки, до 57,53 рубля, евро – на 2 копейки, до 58,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль продолжил снижение к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 22 июля Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 150 б.п., до 8,00% годовых. Регулятор отметил снижение годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). На 15 июля она снизилась до 15,5%. После оглашения данного решения доллар и евро перешли к росту, поднявшись выше 58 рублей.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов не исключил возврата к прежнему курсу в 70-80 рублей за доллар и евро к концу года. По его словам, такая картина может наблюдаться, если ЦБ будет продолжать курс на снижение ключевой ставки до докризисного уровня в 5%.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что ЦБ намерен продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.

Рынки,Иван Абрамов,Эльвира Набиуллина,Банк России,Московская биржа,Совет Федерации,
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