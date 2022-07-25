Доллару предсказали взлет до 70 рублей

Рубль к концу 2022 года упадет до 70,1 рубля за доллар. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на результаты консенсус-прогноза, в котором приняли участие аналитики крупнейших банков.

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Отмечается, что на ослабление российской валюты влияют несколько факторов, в частности, планируемые Министерством финансов закупки валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.

«К концу года мы ждем плавного ослабления рубля до 65 за доллар по мере восстановления импорта и возможного сокращения экспорта на фоне глобальной рецессии», — подчеркнул стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Также эксперты не исключили того, что на нацвалюте отразятся словесные интервенции властей, которым выгоден курс 70-80 рублей за доллар.