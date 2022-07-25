Доллару предсказали взлет до 70 рублей

Рубль к концу 2022 года упадет до 70,1 рубля за доллар. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на результаты консенсус-прогноза, в котором приняли участие аналитики крупнейших банков.
Отмечается, что на ослабление российской валюты влияют несколько факторов, в частности, планируемые Министерством финансов закупки валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.
«К концу года мы ждем плавного ослабления рубля до 65 за доллар по мере восстановления импорта и возможного сокращения экспорта на фоне глобальной рецессии», — подчеркнул стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.
Также эксперты не исключили того, что на нацвалюте отразятся словесные интервенции властей, которым выгоден курс 70-80 рублей за доллар.
Совет директоров Банка России 22 июля объявил о снижении ключевой ставки на 150 б.п., до 8,00% годовых. Центробанк указал на снижении годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). Отмечается, что на 15 июля она снизилась до 15,5%. После оглашения данного решения доллар и евро поднялись выше 58 рублей.