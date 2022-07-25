Мосбиржа приостановит торги японской иеной

«8 августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена - российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США – японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах. С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи», - указано в сообщении.