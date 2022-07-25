Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Московская биржа анонсировала остановку торгов японской йеной на валютном рынке с 8 августа. Ситуация обусловлена потенциальными рисками и затруднениями в расчетах, говорится в сообщении биржи.
«8 августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена - российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США – японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах. С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи», - указано в сообщении.
Биржа подчеркнула, что обязательства по сделкам, заключенным вплоть до 5 августа, будут исполнены.
Ранее сообщалось, что Московская биржа собирается с октября скорректировать тарифы за операции на рынке акций. Участники торгов могут быть разделены на тех, кто предоставляет ликвидность (мейкеров), а также тех, кто ее забирает (тейкеров).