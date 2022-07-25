В Европе резко выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12 процентов. Цена за одну тысячу кубометров подскочила до 1890 долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Торговая сессия сегодняшнего дня стартовала возле отметки 1680 долларов за тысячу кубометров. В первые часы наблюдался небольшой рост – в 3-4 процента. Но после 14.30 по Москве котировки резко ускорили темпы роста почти до 1800 долларов, после этого долго торговались у отметки 1780 долларов.