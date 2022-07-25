В Европе резко выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12 процентов. Цена за одну тысячу кубометров подскочила до 1890 долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Торговая сессия сегодняшнего дня стартовала возле отметки 1680 долларов за тысячу кубометров. В первые часы наблюдался небольшой рост – в 3-4 процента. Но после 14.30 по Москве котировки резко ускорили темпы роста почти до 1800 долларов, после этого долго торговались у отметки 1780 долларов.
Напомним, что ранее Министерство финансов США заявило о желании задать для российской нефти «потолок цен». По признанию американской стороны, это должно не только снизить цены на нефть, но и «принести энергетическим компаниям США рекордные прибыли».