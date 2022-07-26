Нефть подорожала на ожиданиях дефицита предложения

Мировые цены на нефть во вторник утром активно растут из-за беспокойства относительно нехватки предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

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По состоянию на 7.50 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,28%, до 101,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 97,94 доллара, передает РИА «Новости».

Нефтяной рынок в последнее время демонстрирует сильную волатильность, поскольку инвесторы пытаются оценить перспективы спроса и предложения. С одной стороны, потенциальное замедление глобальной экономики может привести к сокращению потребления сырья, с другой – по-прежнему сохраняется дефицит предложения, который удерживает цены на текущих уровнях.