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2 часа назад

"Ъ": Минэкономики займется регулированием NFT в России

Газета.Ru

Министерство экономики РФ разрабатывает регулирование рынка NFT, или невзаимозаменяемых токенов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты заседания рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика».

Минэкономики займется регулированием NFT в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что до конца 2024 года Минэкономики предлагает внести изменения в ГК РФ и закон «О цифровых финансовых активах», а также и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», чтобы установить правовой статус NFT. На текущий момент, отметили в ведомстве, в России никак не регулируется ни выпуск таких токенов, ни их обращение. Кроме того, нет никакой защиты их покупателей и владельцев.

«В ходе обсуждения инициативу в целом поддержали», — сообщили «Ъ» в Минэкономики.

Между тем, как отмечает газета, предложение может быть не одобрено со стороны других регуляторов — замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Екатерина Вихарева напомнила о том, что вопрос NFT находится в ведении Минфина и ЦБ. Кроме того, недовольны остались и сами участники рынка. Опрошенные «Ъ» NFT-эксперты выразили опасение, что регулирование сферы упростит функционал токенов, сведя их «фактически к предметам искусства».

NFT — технология невзаимозаменяемых токенов, основанная на блокчейне. NFT-токены уникальны и соответствуют тому или иному цифровому активу, например, ценной бумаге или картине. Объемы рынка NFT, по оценкам аналитиков, достигают десятков миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что в Петербурге представят NFT-спектакль по Чехову.

Рынки,Минэкономразвития,
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