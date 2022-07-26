В начале торгов во вторник российская валюта демонстрирует падение к доллару и евро. Курс европейской валюты преодолел отметку в 60 рублей впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара поднялся на 99 копеек, до 59,10 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 60,11 рубля.
В понедельник вечером доллар и евро поднялись к рублю. Национальная валюта упала к бивалютной корзине в связи с падением интереса инвесторов к риску перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Курс доллара торговался по 58,11 рубля (+82 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), евро - по 59,22 рубля (+ 91,25 копейки).
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» пояснили, что рынке ожидают заседания ФРС, которое назначено на 26-27 июля.
Напомним, что 22 июля Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 150 б.п., до 8,00% годовых. Регулятор отметил снижение годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). На 15 июля она снизилась до 15,5%. После оглашения данного решения доллар и евро перешли к росту, поднявшись выше 58 рублей.