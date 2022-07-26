В начале торгов во вторник российская валюта демонстрирует падение к доллару и евро. Курс европейской валюты преодолел отметку в 60 рублей впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара поднялся на 99 копеек, до 59,10 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 60,11 рубля.

В понедельник вечером доллар и евро поднялись к рублю. Национальная валюта упала к бивалютной корзине в связи с падением интереса инвесторов к риску перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Курс доллара торговался по 58,11 рубля (+82 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), евро - по 59,22 рубля (+ 91,25 копейки).

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» пояснили, что рынке ожидают заседания ФРС, которое назначено на 26-27 июля.