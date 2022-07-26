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58 минут назад

Стоимость газа в Европе взлетела

Лера Букина

Биржевая стоимость газа на открытии торгов преодолела уровень в $1950 за тыс. куб. м. Это следует из данных площадки ICE Futures.

Стоимость газа в Европе взлетела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 2,5%, до €181 за 1 МВт•ч, или $1954 за тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс. Такая картина наблюдается впервые с 13 июля.

В понедельник стоимость газа в Европе начала резко повышаться после заявления «Газпрома» об остановке еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» с 27 июля. Объем прокачки должен уменьшиться вдвое — с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки.

Ранее агентство DPA сообщило, что странам Евросоюза удалось согласовать план по сокращению потребления газа в блоке для снижения ущерба от вероятной остановки поставок газа из РФ в дальнейшем.

Рынки,Газпром,ЕС,
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