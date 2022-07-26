Стоимость газа в Европе превысила $2000

Стоимость газа в Европе преодолела отметку в $2000 впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

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Торги на августовский фьючерс открылись на отметке $1891,4 за тыс. кубометров, тогда как вчера они закрылись на уровне $1852. В один момент цена августовского фьючерса на TTF дошла до $2010 за тыс. кубометров. С начала торгов 26 июля биржевая стоимость повысилась на 7%.

В понедельник стоимость газа в Европе начала резко повышаться после заявления «Газпрома» об остановке еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» с 27 июля. Объем прокачки должен уменьшиться вдвое — с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки.