Стоимость газа в Европе превысила $2000

Стоимость газа в Европе преодолела отметку в $2000 впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.
Торги на августовский фьючерс открылись на отметке $1891,4 за тыс. кубометров, тогда как вчера они закрылись на уровне $1852. В один момент цена августовского фьючерса на TTF дошла до $2010 за тыс. кубометров. С начала торгов 26 июля биржевая стоимость повысилась на 7%.
В понедельник стоимость газа в Европе начала резко повышаться после заявления «Газпрома» об остановке еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» с 27 июля. Объем прокачки должен уменьшиться вдвое — с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки.
Обозреватель британского издания Express Джейкоб Пол ранее заявил, что в Европе наблюдается паника после сообщения о сокращении поставок российского газа до 33 миллиона кубометров в сутки по «Северному потоку».