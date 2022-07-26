Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Курс доллара подскочил до 61 рубля

Елена Прошина

Впервые с 11 июля курс доллара поднялся выше 61 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Курс доллара подскочил до 61 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Московская биржа сообщает, что падение курса рубля усиливается. Цена доллара перевалила за 61 рубль, курс евро приближается к 62 рублям. Оба этих показателя являются рекордными с 11 июля. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро — на 2,42 рубля, до 61,63 рубля.

Предсказан курс рубля к концу года

Напомним, что ранее Центральный банк представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2024 годы, основанный на оценках аналитиков. Как ожидают экономисты, в 2022 году средний курс доллара составит 70,4 рубля (в июне предсказывали уровень в 75 рублей). В 2023 году доллар будет стоить 75 рублей, в 2024 и 2025 годах — 80.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители