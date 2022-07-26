Курс доллара подскочил до 61 рубля

Московская биржа сообщает, что падение курса рубля усиливается. Цена доллара перевалила за 61 рубль, курс евро приближается к 62 рублям. Оба этих показателя являются рекордными с 11 июля. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро — на 2,42 рубля, до 61,63 рубля.

Напомним, что ранее Центральный банк представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2024 годы, основанный на оценках аналитиков. Как ожидают экономисты, в 2022 году средний курс доллара составит 70,4 рубля (в июне предсказывали уровень в 75 рублей). В 2023 году доллар будет стоить 75 рублей, в 2024 и 2025 годах — 80.