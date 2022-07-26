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2 часа назад

Евросоюз удвоит поставки электричества с Украины

Газета.Ru

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе пресс-конференции заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить поставки электроэнергии с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Евросоюз удвоит поставки электричества с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, представители европейской сети операторов передачи электроэнергии обсудят этот вопрос до конца недели. Решение может вступить в силу сразу после достижения договоренности. Увеличение объемов поставок электричества позволит Украине получать дополнительные доходы.

«Нынешний объем межграничных поставок электричества [из Украины – «Газета.Ru»] сейчас находится на уровне 100 мегаватт. Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретятся на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению этого объема», — пояснила Симсон.

Ранее министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру заявлял, что страна не намерена участвовать в урегулировании европейского газового кризиса в ущерб своей энергосистеме. Кордейру также добавил, что газ необходим стране именно для того, чтобы гарантировать безопасность в сфере электроэнергии.

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