Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром осторожно растут после данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, находясь чуть ниже отметки в 100 долларов за баррель марки Brent.

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По состоянию на 7.57 цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent растет на 0,07%, до 99,53 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI – на 0,35%, до 95,31 доллара, передает РИА «Новости».

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 июля, снизились на 4 млн баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует американское минэнерго. Как полагают аналитики, ведомство сообщит о сокращении показателя на 1 млн баррелей.

По словам старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза, которого цитирует агентство Блумберг, более «ястребиные» настроения ФРС создадут в краткосрочной перспективе давление на нефтяные котировки.