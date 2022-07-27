Российская валюта будет усиливать свои позиции, однако психологический рубеж в 50 рублей за доллар никогда не будет преодолен. Об этом заявил в разговоре с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков.

«Рубль и далее будет укрепляться. Но общая точка зрения аналитиков сводится к тому, что максимальной психологической чертой останутся 50 рублей за один доллар. Кроме того, Центральный Банк не допустит дальнейшего роста», - подчеркнул он.

По словам специалиста, в конце июля у рубля есть шанс подняться к доллару. Так, стоимость доллара в ближайшее время будет составлять не более 50-52 рублей, полагает Юденков.

Курс американской валюты в последнее время демонстрировал укрепление к рублю. Накануне вечером он поднялся выше 61 рубля, а евро находился вблизи 62 рублей впервые с 11 июля. В первой половине марта доллар доходил до 120 рублей, однако сильные позиции наблюдались не столь долго.