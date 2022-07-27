Цена газа в Европе превысила $2300

Стоимость газа на бирже в Европе на открытии торгов демонстрирует рост. Она преодолела отметку в 2300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

Фото: Reuters Reuters

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $2 307 за 1 тыс. куб. м, или €220 за МВт·ч.

Газ в Европе начал дорожать на заявлении российской компании «Газпром» об остановке еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» с 27 июля. Так, с сегодняшнего дня объем прокачки должен уменьшиться вдвое — с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки.