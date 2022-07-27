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34 минуты назад

Курс евро взлетел выше 62 рублей

Лера Букина

Российская валюта на открытии торгов в среду падает. Курс евро преодолел отметку в 62 рубля впервые с 11 июля, следует из данных торгов на Мосбирже.

Курс евро взлетел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара поднялся на 1,07 рубля, до 61,2 рубля, курс евро - на 61 копейку, до 62,06 рубля.

Накануне курсы доллара и евро уверенно росли. Вечером американская валюта поднялась выше 61 рубля, а евро находился около уровня в 62 рубля впервые с 11 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) повысилась на 2,45 рубля - до 61,06 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что рубль демонстрировал активное падение в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Еще один фактор - общемировое снижение интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы по ставке.

Ранее финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков заявил, что российская валюта будет усиливать свои позиции, однако психологический рубеж в 50 рублей за доллар никогда не будет преодолен. По словам специалиста, в конце июля у рубля есть шанс подняться к доллару. Так, стоимость доллара в ближайшее время будет составлять не более 50-52 рублей, полагает специалист.

Рынки,Юрий Юденков,Московская биржа,ФРС,
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