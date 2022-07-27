Курс евро взлетел

Российская валюта на открытии торгов в среду падает. Курс евро преодолел отметку в 62 рубля впервые с 11 июля, следует из данных торгов на Мосбирже.

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Курс доллара поднялся на 1,07 рубля, до 61,2 рубля, курс евро - на 61 копейку, до 62,06 рубля.

Накануне курсы доллара и евро уверенно росли. Вечером американская валюта поднялась выше 61 рубля, а евро находился около уровня в 62 рубля впервые с 11 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) повысилась на 2,45 рубля - до 61,06 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что рубль демонстрировал активное падение в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Еще один фактор - общемировое снижение интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы по ставке.