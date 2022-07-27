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1 час назад

Росстат: в России за неделю подешевели смартфоны

Елена Прошина

Стоимость смартфонов в России за неделю снизилась на 0,75%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Росстат: в России за неделю подешевели смартфоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что анализ рынка проводился с 16 по 22 июля. Коррекция цен наблюдается после резкого взлета стоимости смартфонов в марте на фоне очередных западных антироссийских санкций. Также на удешевление телефонов в России повлиял параллельный импорт.

Наибольшей популярностью среди россиян пользовались в последнее время смартфоны китайских брендов, в том числе Xiaomi, Realme и Poco.

Во втором квартале 2022 года на них пришлось две трети продаж в РФ. В 2021 году китайские смартфоны занимали почти половину российского рынка.

Также в РФ за последнюю неделю снизились цены на телевизоры (1%) и электропылесосы (0,4%). С начала же месяца стоимость смартфонов упала на 3,31%, телевизоров на 1,95%, а вот электропылесосов наоборот выросла на 0,34%.

Рынки,Росстат,
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