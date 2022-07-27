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1 час назад

Биткойн растет более чем на 10%

ТАСС

Биткойн в ходе торговой сессии в среду ускорил рост и торговался на уровне $22,97 тыс. (+10,02%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 22:26.

Биткойн растет более чем на 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 22:32, стоимость биткойна находилась на уровне $22,86 тыс. (+9,56%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может добывать (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена.

В настоящее время большая часть биткойнов уже добыта.

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