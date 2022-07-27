Курс биткоина вырос на 10%

Аналитики фиксируют резкие колебания курса биткоина на фоне сообщений Федерального резерва США. В среду, 27 июля, стоимость криптовалюты поднялась на бирже Binance на 8,3%, до $22,64 тыс.Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что до заседания ФРС за одну монету инвесторы платили $21,6 тыс.

По данным сервиса CoinMarketCap, калькулирующего среднюю цену по 20 биржам, его стоимость поднималась в течение суток на 7,6%. Средняя стоимость одного биткоина составила $22,4 тыс.

В ходе торговой сессии стоимость биткоина постепенно повышалась. По состоянию на 22:26 мск цена поднялась до $22,97 тыс., на 10,02%, сообщает ТАСС.