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1 час назад

Назван равновесный курс рубля к доллару и евро

Елена Прошина

Курс российской валюты достигнет оптимальных значений, когда доллар будет стоить 59 рублей, а евро — 61 рубль. К этим показателям зарубежные и российская валюты будут стремиться в ближайшем будущем. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщает «Лента.ру».

Назван равновесный курс рубля к доллару и евро
Фото: ТАССТАСС

По его словам, доллар, евро и рубль близки к своим равномерным значениям. Это стало ясно в ходе изучения последнего периода колебания курсов американской и европейской валюты по отношению к рублю на фоне экономической ситуации в США, Европе и России.

«Считаю, что курс доллара должен быть около 59-60 рублей, евро чуть-чуть повыше, около 61-62 рублей», — заявил Беляев.

Он добавил, что сейчас показатели валют постоянно корректируются на фоне крайне нестабильной ситуации в информационном поле. Беляев полагает, что нынешний курс валют — шаг к более естественным показателям, которые в первую очередь обусловлены экономическими значениями.

Аналитик обратил внимание на то, что курс евро ранее провалился в связи с пугающими новостями о поставках газа. Сейчас европейская валюта пытается выровнять свое положение. Беляев выразил уверенность, что доллар тоже продолжит свою корректировку и на некоторое время закрепит позицию.

Рынки,Михаил Беляев,
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