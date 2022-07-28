Нефть подорожала на ряде позитивных факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром заметно растут, инвесторы оценивают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также решения Федеральной резервной системы (ФРС).

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По состоянию на 7.52 цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent увеличивается на 0,93%, до 102,62 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI – на 1,05%, до 98,28 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры продолжают отыгрывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы бензина в стране за неделю по 22 июля упали на 4,5 млн баррелей, или на 1,1%, до 422,1 млн баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион.