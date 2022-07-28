В России запустят новый механизм влияния на курс доллара

Государство начнет контролировать курс российской валюты и оказывать влияние на доллар. Соответствующий механизм разрабатывают Банк России и Минфин, сообщили Ura.ru эксперты.
С этой целью к торгам на Московской бирже возобновили допуск иностранных игроков. Так, возобновится арбитраж – без этого условия управлять курсами валют нельзя.
По словам профессора Высшей школы экономики, инвестбанкира Евгения Когана, арбитраж не функционирует при изолировании
российского фондового рынка от зарубежного.
«Но уже скоро иностранные банки и инвесторы получат возможность торговать не только в своей зарубежной юрисдикции, но и на Московской бирже, а значит смогут получать выгоду от разницы между стоимостью активов здесь и там. Это приведет к тому, что эта разница будет уменьшаться, потому что иностранные спекулянты выступят в роли передаточного механизма», - подчеркнул он.
В результате благодаря крупным покупкам валют дружественных стран, в частности, юаня, будет оказываться воздействие как на курс самой китайской валюты к рублю, так и на курсы недружественных валют, отметил Коган.
26 июля Московская биржа сообщила, что
с 8 августа будут разморожены операции части иностранных инвесторов. Юридические лица, частные инвесторы из дружественных стран, а также компании, которые зарегистрированы за границей, но принадлежат российским гражданам, получат доступ к торговле.