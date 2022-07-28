В России запустят новый механизм влияния на курс доллара

«Но уже скоро иностранные банки и инвесторы получат возможность торговать не только в своей зарубежной юрисдикции, но и на Московской бирже, а значит смогут получать выгоду от разницы между стоимостью активов здесь и там. Это приведет к тому, что эта разница будет уменьшаться, потому что иностранные спекулянты выступят в роли передаточного механизма», - подчеркнул он.