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2 часа назад

Эксперт допустил ослабление рубля

Лера Букина

Сценарий, при котором рубль значительно упадет, возможен. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин агентству «Прайм».

Эксперт допустил ослабление рубля
Фото: ReutersReuters

Так, «американец» может дойти до отметки в 77-85 рублей, если добыча нефти в России уменьшится на 20%, а экспорт упадет на треть и более к концу 2022 года, полагает специалист. При этом он считает, что ситуация не будет настолько критичной в случае удачного поиска альтернативного рынка сбыта нефти – в таком случае российская валюта потеряет позиции не столь сильно.

Сыроваткин отметил, что на рубль оказывают влияние, в частности, действия Центробанка по ставке.

«Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5 процента к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту», — подчеркнул он.

Сыроваткин также прокомментировал падение рубля, которое наблюдалось недавно. Это, по его словам, обусловлено резким увеличением торгов в паре юань/рубль - их объем был больше объема торговли в паре евро/рубль.

Ранее финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков заявил, что российская валюта будет усиливать свои позиции, однако психологический рубеж в 50 рублей за доллар никогда не будет преодолен.

Рынки,Юрий Юденков,Банк России,
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