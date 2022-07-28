Эксперт допустил ослабление рубля

Сценарий, при котором рубль значительно упадет, возможен. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин агентству «Прайм».

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Так, «американец» может дойти до отметки в 77-85 рублей, если добыча нефти в России уменьшится на 20%, а экспорт упадет на треть и более к концу 2022 года, полагает специалист. При этом он считает, что ситуация не будет настолько критичной в случае удачного поиска альтернативного рынка сбыта нефти – в таком случае российская валюта потеряет позиции не столь сильно.

Сыроваткин отметил, что на рубль оказывают влияние, в частности, действия Центробанка по ставке.

«Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5 процента к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту», — подчеркнул он.

Сыроваткин также прокомментировал падение рубля, которое наблюдалось недавно. Это, по его словам, обусловлено резким увеличением торгов в паре юань/рубль - их объем был больше объема торговли в паре евро/рубль.