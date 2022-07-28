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54 минуты назад

Привязанные к доллару криптовалюты почти обесценились после взлома

Lenta.ru

Стейблкоин (привязанная к курсу доллара криптовалюта) NIRV и связанный с ним токен ANA обесценились почти до нуля после того, как подверглись взлому хакеров. Об этом в Twitter сообщил криптотрейдер Andy D.

Привязанные к доллару криптовалюты почти обесценились после взлома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

NIRV и ANA относятся к площадке децентрализованных финансов (DeFi) Nirvana, работающей на блокчейн-протоколе Solana. Она позволяет взять кредит в NIRV по отрицательной ставке и заработать таким образом на имеющейся задолженности.

Nirvana подверглась атаке хакеров, воспользовавшихся уязвимостью предоставляемых ею флеш-кредитов (мгновенных беззалоговых займов). По наблюдению Andy D., злоумышленники вывели с платформы около 3,5 миллиона долларов в стейблкоине USDT, затем купили на них Ethereum и приобрели на него токены DAI.

В результате стоимость NIRV и ANA снизилась более чем на 90 процентов, а стейблкоин NIRV потерял привязку к доллару.

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