Привязанные к доллару криптовалюты почти обесценились после взлома

Стейблкоин (привязанная к курсу доллара криптовалюта) NIRV и связанный с ним токен ANA обесценились почти до нуля после того, как подверглись взлому хакеров. Об этом в Twitter сообщил криптотрейдер Andy D.

NIRV и ANA относятся к площадке децентрализованных финансов (DeFi) Nirvana, работающей на блокчейн-протоколе Solana. Она позволяет взять кредит в NIRV по отрицательной ставке и заработать таким образом на имеющейся задолженности.

Nirvana подверглась атаке хакеров, воспользовавшихся уязвимостью предоставляемых ею флеш-кредитов (мгновенных беззалоговых займов). По наблюдению Andy D., злоумышленники вывели с платформы около 3,5 миллиона долларов в стейблкоине USDT, затем купили на них Ethereum и приобрели на него токены DAI.