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40 минут назад

СМИ: Латвия нашла способ закупать газ из России за евро

Лера Букина

Глава предприятия Latvijas gāze Айгарс Калвитис сообщил о возобновлении закупок российского газа. Однако, по его словам, поставками занимается не «Газпром», а другая компания. Соответствующее заявление было сделано в эфире Латвийского телевидения, передает РИА Новости.

Латвия призналась в покупке российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем», - подчеркнул Калвитис.

Он также рассказал о способе оплаты за газ. Так, по словам главы предприятия, платежи производятся в евро, а не в российской валюте.

Еще одна страна заявила о полном отказе от газа из России

Весной Latvijas Gāze получила отказ в выдаче специальное разрешение для оплаты российского газа рублями от комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии. Компания ранее опровергла факт нарушения в расчетах за газ в рублях. Она признала, что реализовать такую схему можно. Однако данное заявление было вскоре стерто с официального сайта компании.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал планы Европы по употреблению российского топлива. Так, по его словам, она постепенно отойдет от использования всех его видов.

Рынки,Жозеп Боррель,Айгарс Калвитис,Газпром,ЕС,
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