Латвия призналась в покупке российского газа

«Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем», - подчеркнул Калвитис.