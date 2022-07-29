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2 часа назад

Рубль снизился к доллару

Лера Букина

На открытии торгов пятницы российская валюта теряет позиции к доллару и укрепляет их к евро. Курс американской валюты повышается до 60,85 рубля. Курс европейской валюты опускается до 61,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль снизился к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне вечером рубль упал к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс американской валюты составил 60,82 рубля, евро - 61,77 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла до 61,25 рубля. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» прокомментировали ситуацию. По их словам, рубль опустился к основным иностранным валютам в четверг из-за завершения налогового периода месяца по факту уплаты налога на прибыль. Также, по словам специалистов, участники рынка отыгрывают возможность исключения из структуры Фонда национального благосостояния валют недружественных государств, в том числе доллара и евро.

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В среду Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания приняла решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил ранее агентству «Прайм», что сценарий, при котором рубль значительно упадет, возможен.

Рынки,Московская биржа,ФРС,
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