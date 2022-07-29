Рубль снизился к доллару

На открытии торгов пятницы российская валюта теряет позиции к доллару и укрепляет их к евро. Курс американской валюты повышается до 60,85 рубля. Курс европейской валюты опускается до 61,5 рубля, следует из данных Московской биржи .

Накануне вечером рубль упал к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс американской валюты составил 60,82 рубля, евро - 61,77 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла до 61,25 рубля. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» прокомментировали ситуацию. По их словам, рубль опустился к основным иностранным валютам в четверг из-за завершения налогового периода месяца по факту уплаты налога на прибыль. Также, по словам специалистов, участники рынка отыгрывают возможность исключения из структуры Фонда национального благосостояния валют недружественных государств, в том числе доллара и евро.