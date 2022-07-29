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53 минуты назад

Италия назвала срок отказа от российского газа

Lenta.ru

Итальянская энергетическая компания Eni собралась полностью отказаться от российского газа к 2025 году. Такие сроки называются в отчетности компании, на которую ссылается РИА Новости.

В минувшие годы Eni импортировала 20 миллиардов кубометров газа из России. Предполагается, что продвигаемые в настоящее время инициативы позволят за два года заместить этот объем на 100 процентов.

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Компания заключает новые соглашения на поставку газа, в том числе с Алжиром, Египтом и Конго. Ищет она дополнительные возможности и в других странах присутствия, таких как Ливия, Ангола, Мозамбик, Индонезия. Также в июне Eni стала участником проекта North Field East в Катаре. Это крупнейший в истории проект производства сжиженного природного газа (СПГ).

Европейские страны намерены полностью отказаться от энергоресурсов (нефти, природного газа, угля) из России в максимально короткие сроки в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Основные вопросы вызывает предстоящий зимний период, в который региону придется заметно сократить потребление топлива, о чем уже договорились министры энергетики стран ЕС.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что даже в случае полной остановки поставок со стороны «Газпрома» сделка позволяет пережить зиму.

Рынки,Газпром,ЕС,
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