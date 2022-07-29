Евро взлетел выше 63 рублей

Во второй половине дня пятницы основные иностранные валюты усилили рост. Евро поднялся выше 63 рублей. Доллар подскочил выше 62 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Такая картина наблюдается впервые с 8 июля.

По состоянию на 14:29 мск, курс доллара вырос на 2,1 рубля, до 62,04 рубля. Курс евро повысился на 2,8 рубля, до 63,05 рубля.

На открытии торгов курс американской валюты повышался до 60,85 рубля. Курс европейской валюты падал до 61,5 рубля.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания приняла решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых.