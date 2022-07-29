ЦБ начал готовиться к прекращению торгов долларами и евро

Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

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Около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), рассказал Forbes один из участников этой встречи. "Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже", -- говорит другой участник рынка, который также подтверждает, что встреча была.

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Он поясняет, что у НКЦ не так много собственных средств, а вот клиентских -- около $50 млрд, и все они хранятся в иностранных банках. Третий источник, близкий к Московской бирже, говорит о сумме в $30-40 млрд. "Эти средства окажутся заморожены в дополнении к тем $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены в самом первом санкционном раунде", -- добавляет он. В Банке России подтвердили Forbes, что такой сценарий прорабатывается.

В случае блокирующих санкций США против НКЦ валютная секция Мосбиржи станет местом хождения валют стран, которые санкции не ввели, говорит руководитель одного из крупных брокеров.

"Расчеты будут только в рублях, все истории с расчетами в долларах придется прекратить", -- говорит он.

По мнению собеседника Forbes, наиболее ликвидным активом в валютной секции тогда станет юань.

При этом даже если биржевого курса доллара больше не будет, экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли.

"ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса", -- говорит один из собеседников Forbes, хорошо знакомый с планами регулятора. На этот случай, по его словам, решено создать российский аналог Bloomberg -- внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки. Курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается, говорит собеседник Forbes. "Для широкой публики это будет курс ЦБ, для крупных участников механизм будет прозрачным", -- добавляет он.

Некоторые банки уже получили схему-механизм расчетов, говорит собеседник Forbes в одном из брокеров.