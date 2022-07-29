В Центробанке прокомментировали сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро

Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому Центробанк России вынужден моделировать с участниками рынка разные сценарии. Таким образом в ЦБ прокомментировали «РИА Новости» сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро.
Также в регуляторе отметили, что любые их решения направлены на обеспечение защиты клиентов и бесперебойную работу финансовой системы Банка РФ.
Ранее Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае попадания под санкции Национального клирингового центра и последующего прекращения торгов этими валютами на Московской бирже. В журнале подчеркивали, что в российском регуляторе подтвердили проработку такого сценария.