В Центробанке прокомментировали сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро

Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому Центробанк России вынужден моделировать с участниками рынка разные сценарии. Таким образом в ЦБ прокомментировали «РИА Новости» сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро.

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Также в регуляторе отметили, что любые их решения направлены на обеспечение защиты клиентов и бесперебойную работу финансовой системы Банка РФ.