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1 час назад

В Центробанке прокомментировали сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро

Елена Прошина

Санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому Центробанк России вынужден моделировать с участниками рынка разные сценарии. Таким образом в ЦБ прокомментировали «РИА Новости» сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро.

В Центробанке прокомментировали сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро
Фото: ТАССТАСС

Также в регуляторе отметили, что любые их решения направлены на обеспечение защиты клиентов и бесперебойную работу финансовой системы Банка РФ.

Ранее Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае попадания под санкции Национального клирингового центра и последующего прекращения торгов этими валютами на Московской бирже. В журнале подчеркивали, что в российском регуляторе подтвердили проработку такого сценария.

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