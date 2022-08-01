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38 минут назад

Рубль укрепился к доллару

Лера Букина

На открытии торгов в понедельник российская валюта укрепляет свои позиции к доллару и слабеет к евро. Так, курс американской валюты опускается на 49 копеек, до 61,31 рубля, курс европейской валюты поднимется на 1,45 рубля, до 63,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

В пятницу российская валюта ослабила свои позиции. Доллар повысился до 61,62 рубля, евро — до 62,47 рубля. По итогам месяца курс американской валюты поднялся на 10,17 рубля, европейской валюты — на 8,78 рубля.

Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

На прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания приняла решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал на ослабление значимости доллара и евро в первом полугодии. По его словам, ситуация будет наблюдаться и дальше в ближайшие месяцы.

Рынки,Михаил Васильев,Совкомбанк,Московская биржа,ФРС,
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