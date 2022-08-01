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1 час назад

Курс рубля резко вырос

Елена Прошина

Курс юаня по отношению к рублю упал на 5,33%. Доллар и евро также опустились на 3%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс рубля резко вырос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 16:37 юань падал на 50 копеек до 8,83 рублей. Китайская валюта по уровню снижения опередила доллар и евро. Их курс на Мосбирже на 16:37 падал на 2,16 и 1,88 рубль до 59,5 и 60,6 рублей соответственно. Таким образом доллар подешевел на 3,55%, евро — на 3,01%.

Предполагается, что на колебания курса юаня влияет возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. В Китае на это отреагировали отрицательно, там ее приезд на остров рассматривают в качестве «вмешательства во внутренние дела» страны. Кроме того власти КНР пригрозили США «серьезными политическими последствиями» в случае ее визита.

Накануне Тайвань сообщил о получении запроса о приеме Пелоси в столице вечером 2 августа.

Рынки,Московская биржа,
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