Евро предрекли двузначную инфляцию

«Евро дешевеет по отношению к доллару в результате расхождения денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС. Динамика принятия решений сыграла основную роль. Америка уже поднимала ключевую ставку несколько раз, быстро включившись в процесс по сдерживанию рекордной инфляции. ЕЦБ долго наблюдал и не принимал жёсткую ДКП, результатом этого стали рекордная инфляция и дешевеющая валюта. Россия сократила импорт в евро и стала принимать оплату за газ в рублях — это повлияло на спрос на валюту. Также общие ограничительные меры регулятора по операциям с валютой продолжают давить на евро и доллар», – рассказал Степан Сумин.