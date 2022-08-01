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58 минут назад

Евро предрекли двузначную инфляцию

Елена Прошина

Управляющий активами Cresco Capital Степан Сумин рассказал о том, почему курс евро продолжает падать и как с этим необходимо бороться. Об этом сообщает издание «Свободная Пресса».

Евро предрекли двузначную инфляцию
Фото: ReutersReuters

По мнению эксперта, падение евро обусловлено расхождением денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС, а также действиями России, которая перевела в рубли оплату за газ.

«Евро дешевеет по отношению к доллару в результате расхождения денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС. Динамика принятия решений сыграла основную роль. Америка уже поднимала ключевую ставку несколько раз, быстро включившись в процесс по сдерживанию рекордной инфляции. ЕЦБ долго наблюдал и не принимал жёсткую ДКП, результатом этого стали рекордная инфляция и дешевеющая валюта. Россия сократила импорт в евро и стала принимать оплату за газ в рублях — это повлияло на спрос на валюту. Также общие ограничительные меры регулятора по операциям с валютой продолжают давить на евро и доллар», – рассказал Степан Сумин.

Аналитик также уточнил, что падение будет продолжаться, если экспорт не будет увеличен, что маловероятно.

«Поспособствует падению и медленный подъем ключевой ставки. Это надо делать быстро и достаточно агрессивно, иначе рискуют получить двузначную инфляцию и рецессию, которой ещё не было в истории», – заключил Сумин.

Напомним, что этим летом курс евро поставил антирекорд по отношению к доллару. Впервые с декабря 2002 года он опустился ниже $1,01.

Рынки,ЕЦБ,ФРС,
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