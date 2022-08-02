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1 час назад

Мосбиржа опровергла сообщения об остановке торгов долларом

Lenta.ruиещё 1

Сообщения о прекращении торгов долларам на Московской бирже не соответствует действительности. Об этом рассказали РБК в пресс-службе биржи.

«Информация не соответствует действительности. Торги проводятся в штатном режиме», — заявил собеседник издания.

Кроме того, данные сообщения опровергли в российском Центробанке (ЦБ). На запрос издания там отметили, что данная информация «не обсуждалась ни с участниками рынка, ни с биржей».

Аналитик предрек снижение доверия к доллару

Ранее Банк России прокомментировал возможность прекращения биржевых торгов долларом. Регулятор отметил, что в связи с изменениями санкций, он с участниками рынка занимается разработкой разных сценариев.

«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — указали в ЦБ.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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