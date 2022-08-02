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56 минут назад

Рубль снизился к доллару на старте торгов

Лера Букина

Российская валюта на открытии торгов во вторник демонстрирует снижение к доллару и рост к евро. Курс американской валюты повышается до 60,29 рубля, курс европейской валюты опускается до 61,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль снизился к доллару на старте торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс Мосбиржи падает на 0,16%, индекс РТС — поднимается на 0,07%.

Мосбиржа опровергла сообщения об остановке торгов долларом

В понедельник вечером доллар США и евро потеряли позиции на Московской бирже. Курс американской валюты составил 60,17 рубля в 19:00, что на 1,45 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс европейской валюты достиг 61,87 рубля (-59,75 копейки). Цена бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 1,07 рубля - до 60,94 рубля.

Накануне Банк России объявил о том, что ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены на полгода, а именно до 9 марта 2023 года. Также отмечается, что лимит на предельную сумму, которую можно снять в долларах или евро с валютного счета или вклада, остается на уровне 10 000 единиц.

Ранее эксперты, которые были опрошены NEWS.ru, сообщили, что прогнозируют плавное повышение курса доллара к 70 рублям.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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