Стоимость газа в Европе снова преодолела отметку в 2200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

Так, газ с начала дня подорожал на 4%.

Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $2 207 за 1 тыс. куб. м, или 208,5 евро за МВт ч.

На прошлой неделе стоимость газа впервые с начала марта преодолела отметку в $2 200 в связи с сокращением поставок по "Северному потоку". Она в моменте превысила и $2 300 за 1 тыс. куб. м.