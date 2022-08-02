Стоимость газа в Европе снова преодолела отметку в 2200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.
Так, газ с начала дня подорожал на 4%.
Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $2 207 за 1 тыс. куб. м, или 208,5 евро за МВт ч.
На прошлой неделе стоимость газа впервые с начала марта преодолела отметку в $2 200 в связи с сокращением поставок по "Северному потоку". Она в моменте превысила и $2 300 за 1 тыс. куб. м.
Ранее новостной портал Business Insider, ссылась на исследование Bank of America, сообщил, что стран ЕС ждет нехватка топлива. Сообщается, что события развиваются худшим образом. По словам специалистов финансового конгломерата, зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа в связи с тем, что при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточный объем газа на зиму. В этой связи власти Франции и Германии уже занялись поисками способов урегулирования поставок топлива.