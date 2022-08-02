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1 час назад

Золото резко поднялось в цене

Лера Букина

Цена золота поднялась до $1,8 тыс. за тройскую унцию. Это произошло впервые с 5 июля, следует из данных торгов на Comex.

Золото резко поднялось в цене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 15:34 мск стоимость драгметалла повысилась на 0,94%, до $1 804,5 за тройскую унцию. Вместе с тем стоимость серебра достигла $20,46 за тройскую унцию (+0,46%). К 15:22 мск цена золота опустилось до $1 800,2 за тройскую унцию (+0,73%).

Ранее сообщалось, что с 21 июля вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. В положения о санкциях в отношении России внесли корректировки, которые запрещают импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.

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