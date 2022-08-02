Золото резко поднялось в цене

Цена золота поднялась до $1,8 тыс. за тройскую унцию. Это произошло впервые с 5 июля, следует из данных торгов на Comex.

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По состоянию на 15:34 мск стоимость драгметалла повысилась на 0,94%, до $1 804,5 за тройскую унцию. Вместе с тем стоимость серебра достигла $20,46 за тройскую унцию (+0,46%). К 15:22 мск цена золота опустилось до $1 800,2 за тройскую унцию (+0,73%).