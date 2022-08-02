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1 час назад

Страны G7 задумались о полном запрете на транспортировку российской нефти

Lenta.ru

Страны «Большой семерки» (G7) задумались о том, чтобы полностью запретить услуги, которые позволяют перевозить российские нефть и нефтепродукты. Об этом говорится в коммюнике организации, тезисы приводит ТАСС.

В G7 задумались о полном запрете на транспортировку нефти РФ
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что полный запрет российской нефти может быть введен, если ее стоимость не согласована международными партнерами.

Ранее страны G7 определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть — механизм планируется внедрить к 5 декабря. В те же сроки должны вступить в силу и ограничения по импорту российской нефти, намеченные Евросоюзом. О том, что потолок цен может быть введен уже к декабрю, заявляли в Вашингтоне.

Тем временем стоимость российской нефти резко упала. Средняя цена российского сорта нефти Urals в июле упала до 78,41 доллара за баррель, что на 10,1 процента ниже, чем в июне. В целом в период с января по июль включительно средняя стоимость российского сырья составляла 83,27 доллара за баррель, а в аналогичный период 2021 года — 64,68 доллара.

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