В G7 задумались о полном запрете на транспортировку нефти РФ

Страны «Большой семерки» (G7) задумались о том, чтобы полностью запретить услуги, которые позволяют перевозить российские нефть и нефтепродукты. Об этом говорится в коммюнике организации, тезисы приводит ТАСС.

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Уточняется, что полный запрет российской нефти может быть введен, если ее стоимость не согласована международными партнерами.

Ранее страны G7 определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть — механизм планируется внедрить к 5 декабря. В те же сроки должны вступить в силу и ограничения по импорту российской нефти, намеченные Евросоюзом. О том, что потолок цен может быть введен уже к декабрю, заявляли в Вашингтоне.