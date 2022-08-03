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1 час назад

На биржах Шанхая и Шэньчжэня выросли котировки

ТАСС

Торги на биржах материкового Китая открылись в среду в положительной зоне, основные индексы продемонстрировали небольшой рост, несмотря на ситуацию вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом свидетельствуют данные с официальных сайтов площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

На биржах Шанхая и Шэньчжэня выросли котировки
Фото: ReutersReuters

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, подрос к началу торгов на 0,08%, до отметки 3 188,89, а в первую же минуту торгов резко пошел вверх и прибавил 0,94%. Ключевой индикатор деловой активности фондовой биржи в Шэньчжэне к началу утренней сессии прибавил 0,23%, поднявшись до отметки 12 148,24.

Накануне фондовые биржи материкового Китая отреагировали на эскалацию напряженности в Тайваньском проливе значительным снижением котировок. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи к концу торгов упал на 2,26%, а в Шэньчжэне снизился на 2,37%.

Участники рынка в настоящее время внимательно отслеживают ситуацию вокруг визита Пелоси, которая, несмотря на протесты Пекина, прибыла во вторник вечером в Тайбэй. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий и Китай примет жесткие меры.

Рынки,Конгресс США,
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