Рубль снова укрепился

На открытии торгов во вторник рубль растет к доллару и снижается к евро. Так, курс американской валюты упал до 60,19 рубля, курс европейской валюты поднимается до 61,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи на старте торгов повышается на 0,07%, долларовый индекс РТС — на 0,12%.

Накануне вечером российская валюта упала к доллару и укрепилась к евро. Так, курс американский валюты поднялся до 60,3 рубля, курс европейской опустился до 61,25 рубля. Кроме того, упал юань - до 8,97 рубля.

Ситуация на валютном рынке в настоящее время подвергается давлению со стороны азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя.