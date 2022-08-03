Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Рубль укрепился к доллару

Лера Букина

На открытии торгов во вторник рубль растет к доллару и снижается к евро. Так, курс американской валюты упал до 60,19 рубля, курс европейской валюты поднимается до 61,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль снова укрепился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс Мосбиржи на старте торгов повышается на 0,07%, долларовый индекс РТС — на 0,12%.

Накануне вечером российская валюта упала к доллару и укрепилась к евро. Так, курс американский валюты поднялся до 60,3 рубля, курс европейской опустился до 61,25 рубля. Кроме того, упал юань - до 8,97 рубля.

Ситуация на валютном рынке в настоящее время подвергается давлению со стороны азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что стоимость доллара в августе может доходить до 65-67 рублей. Он рекомендует хранить сбережения в китайском юане и гонконгском долларе.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители