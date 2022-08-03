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55 минут назад

Названо неожиданное последствие для россиян от конфликта США и Китая

Lenta.ru

Электроника может резко подорожать из-за конфликта США и Китая вокруг Тайваня, об этом «Газете.Ru» сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На Тайване сосредоточено производство передовых технологий, например, там находится компания TSMC, создающая полупроводники. В случае эскалации конфликта с Китаем или торговой блокады цены на всю электронику «улетят» вверх, такое неожиданное последствие для россиян от конфликта назвал Муртазин.

«Ситуация очень хрупкая и повлияет она в буквальном смысле на все — от дверных звонков до самолетов и космических кораблей. На сегодняшний день замены Тайваню нет. Любое неосторожное движение, и мы можем потерять часть производства микроэлектроники», — добавил эксперт.

Даже незначительная эскалация конфликта США и Китая из-за Тайваня может угрожать глобальным цепочкам поставок, написал ранее Bloomberg. Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад — через него на рынки Европы, США и других стран поставляются товары, произведенные на азиатских фабриках.

В МИД КНР подтвердили жесткий ответ Китая в случае визита Пелоси на Тайвань

2 августа напряженность между государствами обострилась из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В ответ на действие Вашингтона Пекин начал военные учения в Тайваньском проливе.

Рынки,Эльдар Муртазин,
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