В Германии назвали "непредвиденными" последствия отказа от газа из России

«По оценке Commerzbank, при таком сценарии экономическая активность в Германии сократится на 2,7% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году. Международный валютный фонд, который в прошлом месяце снизил свой прогноз по ВВП Германии, по-прежнему прогнозирует рост ВВП на уровне 1,2% в 2022 году и 0,8% в 2023 году», — пишет FT.