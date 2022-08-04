Рубль снизился к доллару и евро

Российская валюта на открытии торгов в четверг демонстрирует падение к основным иностранным валютам. Так, курс доллара повышается на 3 копейки, до 60,76 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 61,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи на открытии торгов повышается на 0,12%, долларовый индекс РТС, напротив, опускается на 0,02%.

Накануне вечером доллар немного вырос, евро, наоборот, упал в цене. Российская валюта не изменилась к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. Курс американской валюты в 19:00 (к закрытию) достиг 60,58 рубля. Курс европейской валюты опустился до 60,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась до 60,76 рубля.

До вчерашнего дня ситуация на валютном рынке подвергалась давлению из-за азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она прибыла в аэропорт Тайбэя. Однако накануне Пелоси покинула остров, следовательно, риски эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня снизились.