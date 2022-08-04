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1 час назад

Турция анонсировала выход еще трех судов с зерном с Украины

Елена Прошина

Объединенный координационный центр в Стамбуле анонсировал выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов. Об этом в разговоре с телеканалом TRT Haber сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В Турции анонсировали выход трех судов с зерном с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, предварительная дата выхода судов 5 августа. Акар отметил, что это стало возможным «при интенсивной работе» центра.

В TRT Haber заявили, что вопросы зернового вывоза турецкий министр нацобороны обсудил 4 августа по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

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Напомним, что первый сухогруз вывез с Украины зерно 1 августа. Известно, что на судне находилось порядка 27 тысяч тонн кукурузы.

Рынки,Алексей Резников,Хулуси Акар,
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