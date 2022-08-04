В Турции анонсировали выход трех судов с зерном с Украины

Объединенный координационный центр в Стамбуле анонсировал выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов. Об этом в разговоре с телеканалом TRT Haber сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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По его словам, предварительная дата выхода судов 5 августа. Акар отметил, что это стало возможным «при интенсивной работе» центра.

В TRT Haber заявили, что вопросы зернового вывоза турецкий министр нацобороны обсудил 4 августа по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым.