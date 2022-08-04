BlackRock решила ликвидировать биржевой фонд ценных бумаг РФ

Американская корпорация BlackRock приняла решение ликвидировать свой биржевой инвестиционный фонд ценных бумаг iShares MSCI Russia. Об этом с ообщае т «Прайм» со ссылкой на сайт организации.

Также в BlackRock сообщили, что большая часть активов фонда на данный момент продать невозможно в связи с действующими санкционными ограничениями. На этом фоне в компании ожидают, что полная ликвидация займет «увеличенный период времени». Ожидается, что фонд продолжит существовать до 31 декабря 2023 года пока не будут проданы все ценные бумаги и депозитарные расписки, «если позволят обстоятельства».