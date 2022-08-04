BlackRock решила ликвидировать биржевой фонд ценных бумаг РФ

Американская корпорация BlackRock приняла решение ликвидировать свой биржевой инвестиционный фонд ценных бумаг iShares MSCI Russia. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сайт организации.
Отмечается, что провести ликвидацию запланировали 17 августа 2022 года. Все инвесторы получат соответствующее уведомление.
Также в BlackRock сообщили, что большая часть активов фонда на данный момент продать невозможно в связи с действующими санкционными ограничениями. На этом фоне в компании ожидают, что полная ликвидация займет «увеличенный период времени». Ожидается, что фонд продолжит существовать до 31 декабря 2023 года пока не будут проданы все ценные бумаги и депозитарные расписки, «если позволят обстоятельства».