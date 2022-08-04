Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

BlackRock решила ликвидировать биржевой фонд ценных бумаг РФ

Елена Прошина

Американская корпорация BlackRock приняла решение ликвидировать свой биржевой инвестиционный фонд ценных бумаг iShares MSCI Russia. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сайт организации.

BlackRock решила ликвидировать биржевой фонд ценных бумаг РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что провести ликвидацию запланировали 17 августа 2022 года. Все инвесторы получат соответствующее уведомление.

Также в BlackRock сообщили, что большая часть активов фонда на данный момент продать невозможно в связи с действующими санкционными ограничениями. На этом фоне в компании ожидают, что полная ликвидация займет «увеличенный период времени». Ожидается, что фонд продолжит существовать до 31 декабря 2023 года пока не будут проданы все ценные бумаги и депозитарные расписки, «если позволят обстоятельства».

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители