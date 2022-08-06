«Горячие ванны снова станут роскошью»: Чехия готовится зимовать без российского газа

Эксперты газового рынка раскрыли несколько сценариев газового кризиса в Чехии предстоящей зимой. Об этом пишет чешское издание iDNES.cz, передает «Прайм».

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Отмечается, что Чехия надеется на норвежский сжиженный газ. Власти зарезервировали три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале. Это почти треть годового потребления. Однако эксперты отмечают, что пока Норвегия и Чехия не заключили официальный договор на поставку СПГ.

В случае, если ресурсов СПГ окажется недостаточно, населению придется сильно экономить. Например, жителям придется снизить температуру в квартире, меньше проветривать помещения, пользоваться холодной водой.

«Горячие ванны снова превратятся в роскошь», — предупредил эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич.

При этом аналитики не рассматривали сценарий, когда Россия полностью прекратит поставки газа.