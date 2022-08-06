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30 минут назад

«Горячие ванны снова станут роскошью»: Чехия готовится зимовать без российского газа

Майк Габриелян

Эксперты газового рынка раскрыли несколько сценариев газового кризиса в Чехии предстоящей зимой. Об этом пишет чешское издание iDNES.cz, передает «Прайм».

«Горячие ванны снова станут роскошью»: Чехия готовится зимовать без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Чехия надеется на норвежский сжиженный газ. Власти зарезервировали три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале. Это почти треть годового потребления. Однако эксперты отмечают, что пока Норвегия и Чехия не заключили официальный договор на поставку СПГ.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

В случае, если ресурсов СПГ окажется недостаточно, населению придется сильно экономить. Например, жителям придется снизить температуру в квартире, меньше проветривать помещения, пользоваться холодной водой.

«Горячие ванны снова превратятся в роскошь», — предупредил эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич.

При этом аналитики не рассматривали сценарий, когда Россия полностью прекратит поставки газа.

Ранее Польша и Венгрия отказались поддержать идею ЕС по снижению спроса на газ.

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