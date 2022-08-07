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56 минут назад

Аналитик объяснил, почему курс рубля завис

Секрет Фирмы

Курс рубля сохраняется вблизи 60 за доллар за счёт определённого баланса сил, который сложился на валютном рынке. Об этом агентству «Прайм» рассказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Как отметил аналитик, национальную валюту поддерживает существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения.

В то же время рынок продолжает ждать мер, которые предпримет правительство, чтобы не дать национальной валюте слишком укрепиться, и дальнейшего смягчения политики Центробанка, указал Кравченко.

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За счёт того, что часть факторов благоволит рублю, а часть — играет против него, курс и завис, пояснил экономист. По его словам, такой баланс сил на валютном рынке, скорее всего, сохранится при повышенной внутридневной/недельной волатильности торгов.

«Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5–7 рублей от данного уровня», — сказал Кравченко.

О том, что в августе курс рубля будет находиться в пределах 63–65 за доллар, ранее говорил и специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Однако, по его прогнозу, уже осенью национальная валюта ослабнет до уровня 70–80 за доллар. Способствовать этому будет в том числе политика Центробанка по снижению ключевой ставки, отмечал эксперт.

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